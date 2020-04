Pour Chauncey Billups, aucun doute, les Pistons auraient remporté 3 titres avec Carmelo Anthony

Suite du What if concernant Carmelo Anthony et les Pistons. Depuis le début du confinement, c’est devenu un des sujets les plus discutés : combien de titres les Pistons auraient-il remportés s’ils avaient drafté l’ailier sorti de Syracuse ? 2 ou 3 bagues selon Melo, 0 selon Ben Wallace, plusieurs selon Larry Brown et aujourd’hui c’est au tour de Chauncey Billups de donner son avis

“Je pense vraiment que si nous avions drafté Carmelo, et j’en suis même sûr, nous aurions eu 3 titres. 3 sans aucun doute. Surtout en connaissant Melo, et en ayant joué avec lui à Denver, et en sachant quel genre de coéquipier il était, 3 sans aucun doute.” Billups

Et quand on l’informe que Ben Wallace a déclaré qu’ils n’en auraient eu aucun, il rétorque

“Non, non ! Il a vraiment dit ça ? (rire) Il y a une chose que je voudrais ajouter : si nous avions eu Carmelo, il y aurait eu probablement de grandes chances que nous ne récupérions pas Rasheed. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui aurait voulu vraiment nous aider ? Vous sortez des finales de conférence, vous avez récupéré Melo, et maintenant Sheed ? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais si nous avions eu Melo et que nous avions quand même pu récupérer Sheed, je vous le dis, ça aurait été le feu. Car Melo est vraiment un très bon coéquipier. Je ne sais pas s’il serait sorti du banc. Mais nous aurions trouvé une solution, et si ça avait été à Tayshaun (Prince) de sortir du banc, cela n’aurait pas été un problème. La première année il était remplaçant et il n’a pas dit un mot. Ce n’était pas comme si Tayshaun avait été titulaire toute l’année et rookie de l’année, je ne pense pas que ça aurait été un souci.” Billups

Fait important en effet, car Rasheed Wallace, joueur clé du titre 2004 des Pistons, est arrivé en cours de saison, après la draft. En effet, les Pistons l’ont récupéré le 19 février dans un trade à 3 avec les Hawks (il avait été transféré aux Hawks 10 jours avant) et les Celtics.

Via Fox