Le tournoi NBA 2k entre les joueurs appelé à durer dans le temps ?

Alors que la première édition du tournoi NBA 2k a vu la victoire de Devin Booker, il se pourrait que cette compétition virtuelle se reproduise dans le futur, comme le souligne Matt Holt, le vice-président des partenariats de la NBA.

“Nous sommes fiers de ce que nous avons mis en place. Je pense que nous essaierons de faire ça plus souvent dans le futur. Nous nous sommes efforcés de mettre ça en place rapidement compte tenu des circonstances, la partie logistique n’était pas facile. Nous n’avons pas envoyé des équipes de production chez les joueurs, mais juste des Xbox, l’équipement audio et les caméras. C’est amusant de voir les joueurs dans leur environnement. Un de leurs enfants passe devant l’écran comme ça arrive à tout le monde. Mais l’esprit de compétition est là.” Matt Holt

Du côté des représentants de NBA 2k, on estime que l’événement a été un réel succès.

“Le tournoi a beaucoup plu aux spectateurs, que ce soit via la TV ou les réseaux sociaux. Le plus important pour nous était d’apporter un peu de plaisir au public du monde entier et nous sommes heureux de voir que ça a été très bien reçu. Nous sommes ravis de la portée que ça a eue. C’était le programme de E-sport le plus regardé de l’histoire d’ESPN.” Jason Argent