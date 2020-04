Gordon Hayward : “Il est important pour la santé des joueurs de ne pas précipiter la saison ou de jouer trop de matchs”

Si tout le monde est impatient de voir la NBA reprendre, il est toujours difficile, même pour les joueurs, de savoir quand et comment la balle orange pourra reprendre ses droits. Gordon Hayward, lui aussi toujours dans le flou, estime que rien ne doit être précipité afin d’éviter les blessures notamment.

“C’est difficile à imaginer. J’ai un peu réfléchi à tout ça, et quelques soit le scénario retenu, ce sera probablement quelque chose qu’aucun de nous n’a vécu auparavant, que ce soit avec tout le monde a Vegas ou ailleurs sans les fans. Jouer sans spectateurs serait vraiment bizarre, presque comme un camp d’entrainement. Ça fait déjà 4 semaines, ou légèrement plus, et personne n’a pu aller sur un parquet. Nous aurons besoin d’au moins deux à trois semaines d’entrainement pour nous remettre en pleine forme et que personne ne prenne de risque et ne soit susceptible de se blesser.” Gordon Hayward