Bradley Beal a revu son jugement sur Rui Hachimura : “Moi le premier je me suis marré des comparaisons avec Kawhi Leonard”

Avec Zach Lowe, Bradley Beal s’est exprimé sur son coéquipier japonais Rui Hachimura. Comparé à Kawhi Leonard au moment de sa draft, l’arrière admet qu’il a lui aussi rigolé devant cette comparaison.

“C’était marrant parce que tous les gens rigolaient sur la comparaison avec Kawhi le soir de la draft. Moi le premier je me suis marré parce que Kawhi est une sacrée superstar et Rui joue au poste 4.” Bradley Beal

Mais une fois la rigolade de la draft passée, Beal a côtoyé Hachimura au quotidien et s’est rendu compte de toute l’étendue de son potentiel.

“Quand nous l’avons choisi et que nous l’avons vu durant l’été, il pouvait dribbler, remonter la balle et la prendre dans la paume de la main. J’ai pu voir pourquoi il le comparait à Kawhi. Il n’est pas Kawhi, mais il joue comme lui. Je me disais ‘Il a un très gros potentiel.’ Ce n’est pas un pur poste 4, nous pouvons le faire devenir 3 et faire de lui un playmaker. Il peut prendre le dessus sur des gars plus petit et défendre sur des bigs. C’est un joueur très versatile. Son potentiel est vraiment très élevé. Je ne sais vraiment pas à qui il peut être comparé tant son potentiel est grand.” Bradley Beal