Les franchises s’inquiètent de l’état physique dans lequel ils retrouveront leurs joueurs en cas de reprise

Comme l’évoquait Gordon Hayward et d’autres joueurs, l’une des problématiques de la reprise de la saison réside dans la condition des joueurs. Seront-ils prêts lorsque la saison reprendra ? Rien n’est moins sur dans la mesure où toutes les salles d’entraînement sont évidemment fermées et qu’ils ne disposent pas tous d’infrastructures à domicile. Sous couvert d’anonymat, certains GM et membres de staff se sont exprimés sur le sujet.

“Si vous nous dîtes deux semaines avant, et que les joueurs n’ont que deux semaines pour s’entraîner après 8 semaines sans rien faire ça va être le bordel.” Un GM

Même si les franchises essayent au mieux de maintenir les joueurs en forme, il est impossible de rester pleinement en bonne condition physique selon ce coach personnel qui bosse avec plusieurs joueurs NBA

“Vous aurez toutes sortes de joueurs, allant d’un extrême à l’autre. Donc vous devez vous mettre dans l’état d’esprit : ‘Personne ne s’entraîne de la manière qu’il devrait et tout le monde sera hors de forme.'”

Si les franchises espèrent avoir un délai pour une remise à niveau avant un retour sur les parquets, un membre de coaching staff explique que certains joueurs sont plus privilégiés que d’autres.

“Vous avez certains joueurs qui sont assez privilégiés pour être isolés dans leur belle demeure avec salle de gym, qui ont presque bâti leur propre centre d’entraînement olympique. Vous en avez d’autres qui sont confinés dans un appartement de 100m² avec leurs parents. Pour prendre ces décisions, vous ne pouvez pas vous baser sur ceux qui ont leur propre centre d’entraînement, mais plutôt sur les autres.”

De son côté, la NBA, par l’intermédiaire de son porte-parole Tim Frank, assure que tout sera fait pour préserver la santé des joueurs.

“N’importe quel scénario envisageant un retour prévoit une période d’entraînement adéquate pour assurer la santé et le bien être de nos joueurs.” Tim Frank

L’un des membres d’un coaching staff résume le problème, jugeant que “plus l’attente est longue, plus les joueurs ont besoin de temps“.

