Les Wizards veulent conserver Davis Bertans et Shabazz Napier

On ne sait pas encore quand démarrera la free agency mais à Washington, il y aura plusieurs dossiers à gérer puisque deux joueurs importants de la rotation seront free agents : Ian Mahinmi, David Bertans, auteur d’une superbe saison, et Shabazz Napier, qui a débarqué dans la capitale dans un échange à la deadline. Le GM Tommy Sheppard annonce clairement qu’il veut conserver Bertans et Napier.

“Je pense que pour eux, quand nous les avons fait venir, ce n’était pas pour une location, nous les avons récupérés pour qu’ils restent ici. Je pense que les joueurs que nous avons fait venir ont montré qu’ils peuvent faire partie du futur ici. Davis et Shabazz nous en ont montré assez pour que nous voulions les conserver. C’est le plan.” Sheppard

On sait toujours que l’argent est un facteur à prendre en compte et il faudra sortir le chéquier pour conserver le Letton, auteur d’une superbe saison et qui sera dans le viseur de pas mal d’équipes. En 54 rencontres Bertans a affiché 15.4 points à 43.4% dont un superbe 42.4M de loin en 8.7 tentatives en plus de 4.5 rebonds et 1.7 passe.

Quant à Napier, en 15 rencontres il a tourné à 12 points à 43.1% dont 38.1% de loin, 2.4 rebonds, 4.4 passes et 1.7 interception en 25.2 minutes.

Via NBC