Erik Spoelstra parle de la Kentucky Connection à Miami : “Pour un programme universitaire, c’est le meilleur moyen de préparer à la NBA”

L’université de Kentucky est un des programmes les plus réputés des Etats-Unis au niveau du basket. De très nombreux joueurs NBA ont fait leurs classes en NCAA sous les ordres de John Calipari (Anthony Davis, John Wall, DeMarcus Cousins…) Et du côté de Miami, on apprécie particulièrement les jeunes prospects qui sortent de ces programmes. Bam Adebayo (14e choix en 2017) et Tyler Herro (13e choix l’été dernier), sont les deux derniers joueurs des Wildcats a avoir été sélectionnés par le Heat. Et le président de la franchise floridienne n’était pas avare de compliments au moment de les présenter à la presse.

Et si cette volonté de sélectionner des joueurs de Kentucky vient peut-être en partie du fait que Riley lui-même était un Wildcat, le coach Erik Spoelstra a lui avancé d’autres raisons, en prenant l’exemple d’Adebayo pour appuyer ses propos.

“On aime ce que fait Cal, je suis allé le voir plusieurs fois pour voir comment il gérait son programme. Et il coache durement. Ils passent beaucoup de temps à développer les joueurs, et il ne prend pas des gants. Une des raisons du succès de Bam, c’est que son attitude est très similaire à celle d’un gars qui n’a pas été drafté. Il se donne à fond, et apporte cette mentalité chaque jour. Quand on l’a drafté, c’était encore un diamant brut. Je suis heureux qu’il ait joué un rôle à Kentucky. Je lui en ai parlé la première fois qu’on s’est vu, et il m’a dit qu’il était capable de faire plus, mais qu’il aimait être dans ce programme, progresser sous les ordres de ce coaching staff. Mais il n’avait aucun souci dans le fait de jouer ce rôle. Il défendait, posait des écrans, prenait des rebonds et ça lui allait. C’est une qualité sous-estimée. Il était très mature en arrivant dans cette ligue, il a travaillé et s’est amélioré chaque jour. Aucun des joueurs de Kentucky ne tourne à 25 points par match. Ce n’est pas le marché quand vous allez là-bas. Vous allez devoir défendre, et vous en tenir à votre rôle. Il y aura des tonnes de gars très talentueux autour de vous, qui peuvent partir dans les 15 premiers choix de la draft donc il faut avoir la volonté de jouer en équipe, de partager la gonfle, les succès, et apprécier quand ses coéquipiers jouent bien. Il ne faut pas non plus jouer pour ses stats. Pour un programme universitaire, il n’y a pas de meilleur moyen de développer des jeunes, de les préparer à la prochaine étape : la NBA.” Erik Spoelstra.