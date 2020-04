Tommy Sheppard : “Washington est une super ville pour les free agents”

Parmi les villes attractives aux États-Unis, on pense évidemment d’abord à Los Angeles, Miami, New York ou San Francisco. Mais ce serait oublier Washington DC. Par exemple, quand on a demandé à LeBron James de nommer ses cinq villes préférées accueillant une franchise NBA, il a cité Washington. Et pourtant, la capitale américaine n’a jamais été capable de recruter un gros free agent. Pour son General Manager Tommy Sheppard, ce jour arrivera;

“C’est une super ville pour les free agents. C’est de loin une des meilleures villes des États-Unis et du monde. C’est dur pour le reste de la ligue de se comparer à Washington. Et on a un des meilleurs groupes propriétaires de tout le sport professionnel.” Tommy Sheppard.

Et il note également que même si les Wizards ne sont jamais parvenus à attirer de gros free agents, ils ont souvent réussi à garder leurs joueurs importants.

“Je me fâcherai toujours avec ceux qui disent qu’on ne réussit pas à attirer des free agents ici. Regardez les gars que nous avons réussi à retenir, il s’agit des gars les plus importants. Ils voulaient rester, et son restés. Nous avons attiré pleins de free agents sur la durée.” Tommy Sheppard.

Avec ces phrases, Sheppard pense notamment à John Wall, Bradley Beal ou encore Otto Porter Jr, transféré depuis. Le problème, c’est que dans le cas du premier il a fallu lui offrir un énorme contrat, qui sera peut-être un des pires de la NBA s’il ne revient pas bien de sa rupture du tendon d’Achille. Quant à Otto Porter Jr, il a accepté une offre d’une autre franchise (les Nets), et les Wizards ont dû matcher son contrat pour le retenir. De plus, on se souvient tous que Kevin Durant ou encore Al Horford ont signé ailleurs, alors qu’ils se faisaient draguer par la franchise de la capitale.

Via Yahoo Sports.