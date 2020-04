Rudy Gobert : « Je recevais des menaces de mort »

Cible de critiques parfois très virulentes et qualifié d’irresponsable après qu’on ait appris son test positif au coronavirus puis celui de son coéquipier Donovan Mitchell, Rudy Gobert est revenu sur cette rude période en live sur Instagram hier.

« Je ne vais pas dire que ça ne me touchait pas. Quand les gens commencent à remettre en question ta moralité… Je recevais des menaces de mort et un tas de choses du genre (il hausse les épaules) donc j’étais genre ok je vais simplement attendre en espérant que la vérité ressorte car elle ressort toujours tôt ou tard. Il y avait aussi beaucoup de peur autour du virus. » Rudy Gobert

Le Français préfère aujourd’hui en retenir le plus positif : la détection de son cas a entraîné la suspension de la saison NBA, soit la meilleure chose à faire pour limiter au mieux la propagation du virus. Avant son test positif, la ligue envisageait encore seulement à ce moment-là d’éventuels matchs joués sans fans.

« J’étais le gars en première ligne, mon nom était partout et j’en ai pris plein la tronche mais en même temps, j’étais aussi content d’avoir probablement pu indirectement sauver des milliers et des milliers de vie et aussi d’empêcher que beaucoup de gens attrapent ce virus. Quand on y repensera dans 20 ans, on sera heureux que ce soit arrivé à ce moment-là. » Rudy Gobert

Enfin à la question : « Avec le recul, si tu pouvais, est-ce que tu changerais quelque chose dans ce que tu as fait ? », le pivot All-Star a répondu :