Kendrick Nunn : “Donnez le trophée de rookie de l’année à Kendrick Nunn”

Pour le moment, le titre de rookie de l’année semble promis à Ja Morant, qui réussit une saison incroyable avec 17,6 points, 3,5 rebonds, 6,9 passes décisives, le tout avec les rênes des Grizzlies dans les mains. On pourrait citer Zion Williamson, impressionnant depuis qu’il foule les parquets, avec 23,6 points à 59% aux tirs et 46% à trois points, 6,8 rebonds et 2,2 passes décisives, mais avec ses 19 matchs joués, beaucoup estiment qu’il n’a pas montré assez de choses sur la durée pour mériter ce trophée. Cependant un autre rookie, du côté de Miami, estime que ses performances devraient lui permettre de griller la priorité à ses deux compères : Kendrick Nunn.

“Je pense que beaucoup de gens vont dire que Ja Morant doit être rookie de l’année, mais je n’y crois pas. Les victoires devraient être plus importantes. On est tous les deux meneurs titulaires. Le Heat est en playoffs, donc donnez ce trophée à Kendrick Nunn.” Kendrick Nunn.

Non drafté en 2018 malgré ses 25,9 points par match à l’université, Nunn avait malgré tout été invité au training camp des Warriors, coupé juste avant le début de saison. Il avait ensuite passé l’exercice en G-League, avant de se voir offrir une place au Heat, où il a été impressionnant. Il a été titulaire 62 fois, pour 15,6 points (45% aux tirs, 36 à trois points et 84 aux lancers) et 3,4 passes décisives. Effectivement, le Heat a un meilleur bilan que les Grizzlies, avec 42 victoires pour 24 défaites, contre 32 victoires et 33 défaites pour l’équipe de Ja Morant. Sauf que ce qu’oublie le meneur de 24 ans, c’est que, comme le Heat, les Grizzlies sont pour l’instant qualifiés en playoffs. Et que Ja Morant est clairement le leader de son groupe sur le terrain.

Via NBC Sports.