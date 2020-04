Pat Riley : « Dwyane Wade avait fait un workout horrible »

Les workouts pré-draft ont-ils une importance capitale dans l’évaluation d’un joueur pour les franchises ? Parfois oui, parfois non. C’est en tout cas l’opinion de Pat Riley, président du Miami Heat depuis 1995. Il y a 3 ans, Bam Adebayo (Kentucky) avait par exemple surpris en enchaînant les 3-points durant son workout alors qu’il était surtout vu comme un défenseur, contreur et rebondeur. La franchise l’a sélectionné en 14ème position et le pivot est désormais All-Star et possible futur MIP.

En 2003 par contre, le workout de Dwyane Wade n’avait pas été mémorable…

« J’en reviens toujours au workout de Dwyane Wade. Il avait fait un workout horrible. On l’a quand même drafté. » Pat Riley via Sun-Sentinel

Convaincus parce qu’ils avaient déjà préalablement vu et entendu (via des entretiens), les dirigeants ont ainsi choisi le jeune arrière sorti de Marquette en 5ème position. Dix-sept ans plus tard, le n°3 est retiré et la franchise a gagné 3 titres. Aujourd’hui et alors que la draft est toujours officiellement prévue le 25 juin prochain, les franchises NBA sont dans l’impossibilité de conduire des workouts, que ce soit en personne ou en live stream, en raison de la crise liée à l’épidémie de coronavirus. Pour le moment, elles doivent donc se contenter d’entretiens en ligne avec les prospects, et de vidéos de matchs enregistrées avant le 11 mars.

Avant la loterie, normalement prévue le 19 mai, le Heat se situe à la 23ème position du 1er tour.