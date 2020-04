Avec leurs 50 millions de dollars dans la poche, les Hawks promettent d’être agressifs sur le marché des free agents

Entre les 25 premiers matchs de la saison manqués par John Collins (suspendu) et l’arrivée d’un Clint Capela blessé au pied qui n’a pas eu l’occasion de jouer un seul match sous son maillot depuis son transfert début février, il est difficile pour le GM des Hawks Travis Schlenk de dresser un bilan tout à fait juste de la saison 2019-20, suspendue depuis le 11 mars. À ce moment-là, l’équipe possédait le 4ème plus mauvais bilan de la ligue avec seulement 20 victoires pour 47 défaites.

« On n’a pas eu je trouve un très bon aperçu du groupe avec lequel on prévoit d’avancer, c’est ce qu’il y a de décevant. Côté positif, notre groupe le plus productif sur le terrain par la suite était composé de nos picks de draft (Trae Young, Kevin Huerter, Cam Reddish, De’Andre Hunter et John Collins), donc c’est très excitant. » Travis Schlenk

Shlenk avait prévu un voyage en Europe dans les semaines à venir afin de “scouter” certains joueurs (notamment Deni Avdija, potentiel top 5), car les Hawks bénéficieront d’un choix de draft dans le top 10 cette année. Choix qu’ils comptent garder… sauf si on leur fait « une offre qu’ils ne pourront refuser ».

« On choisira celui qui sera pour nous le meilleur joueur disponible. C’est une erreur de drafter selon les besoins spécifiques de l’équipe dans ces cas-là, à moins que le talent soit égal je pense. Quand tu draftes aussi haut, tu cherches à prendre le meilleur. » Travis Schlenk

L’équipe a environ 50 millions de dollars de prévu niveau cap space (somme disponible pour recruter des joueurs tout en ne dépassant pas la masse salariale autorisée) durant l’offseason.

« S’il y a des gars qu’on verrait bien dans notre équipe, on pourrait réagir un peu plus rapidement qu’à l’accoutumée.On pourrait faire des offres bien plus tôt que dans le passé, mais le fait que les joueurs ne sautent pas tout de suite sur ces offres pour voir s’il n’y a pas mieux ailleurs peut aussi nous empêcher de signer quelqu’un tout de suite. Je m’attends à ce qu’on soit un peu plus agressifs durant la free agency, mais tout dépendra de la diminution ou non du cap. » Travis Schlenk

DeAndre’ Bembry, Damian Jones, Jeff Teague, Treveon Graham, Skal Labissiere, tous seront free agents cet été.

« Jeff a eu du mal à trouver ses aises dans son rôle ici. Même s’il sortait du banc à Minnesota, il jouait quand même 30 minutes par match. Ici selon les matchups, les blessures et les problèmes de fautes, ça pouvait être 15 comme 25 minutes. Il m’a même dit :’Je me sens comme un rookie sur le terrain, je suis nerveux quand je joue’. Je ne sais pas si on a vu le vrai Jeff Teague. Il reste extrêmement explosif balle en main et a la capacité d’être un très bon défenseur. Je pense qu’il était encore en train de prende ses marques. On n’a pas vu ce qu’il a encore dans le réservoir dans ces 25 matchs avec nous. Il sera free agent sans restriction cet été, et le poste de meneur remplaçant représente bien sûr un besoin pour nous. On aura une discussion avec lui et son agent en temps voulu. » Travis Schlenk

Il y aura aussi la demande d’extension max de Collins à gérer pour Schlenk, qui compte aussi pour Young, All-Star titulaire dès sa 2ème saison NBA, pour diminuer ses turnovers, jouer davantage sans ballon et progresser en défense. Quant aux rookies Hunter et Reddish, il a salué la volonté de faire toutes les petites choses qui aident à faire gagner l’équipe du premier, et les qualités défensives du second, de qui il a même dit qu’il pourrait devenir « l’un des meilleurs défenseurs de la ligue ».

« Si on avait pu éviter les blessures et avoir notre groupe sur le terrain cette année, si les choses étaient allées dans notre sens, on aurait pu selon nous être dans la course (aux playoffs) parce qu’on est à l’Est. Les choses ne sont pas allées dans notre sens, mais il y a eu une série de 25 matchs où on a fait 11 victoires pour 14 défaites. Ça ne paraît pas génial, mais si vous faites ça sur les 25 derniers matchs, vous vous retrouvez dans la course pour un spot en playoffs à l’Est. En ajoutant à cela Clint et Dewayne (Dedmon), je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Mais c’est difficile de se projeter sur l’année prochaine car on ne sait pas quand se dérouleront la draft et la free agency. C’est difficile de se projeter à l’heure actuelle. » Travis Schlenk

via The Athletic