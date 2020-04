Les conseils du fameux docteur Anthony Fauci pour la reprise des événements sportifs

Chargé de conseiller la Maison Blanche sur la pandémie du coronavirus aux États- Unis, le Docteur Anthony Fauci est devenu une véritable star, n’hésitant pas à corriger Donald Trump ou à exprimer son désaccord avec ce dernier lors des conférences de presse données par le Président des Etats-Unis. Invité la semaine passée d’un live Instagram avec Stephen Curry qui a été vu par des dizaines de milliers de personnes, l’immunologiste, une pointure dans son domaine, est l’homme en qui ont fait confiance aux Etats-Unis, comme l’a montré un récent sondage (78% des Américains lui font confiance). Dans une interview accordée à Peter Hamby, il a évoqué la reprise du sport dans le pays.

“Il y a une façon de faire ça. Personne ne vient au stade. Mettez les joueurs dans un grand hôtel, peu importe où vous voulez jouer, et faites en sorte de les surveiller de près. Faites les tester chaque semaine et assurez vous qu’ils ne finissent pas par s’infecter les uns les autres ou leur famille, et laissez les terminer la saison.” Fauci