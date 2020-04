Mike Krzyzewski : « Magic, Michael, Kobe, LeBron… Tous ces joueurs avaient ça, et Zion l’a aussi »

Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, tous ont été coachés au moins une fois par Mike Krzyzewski à l’occasion des Jeux olympiques. Zion Williamson n’a lui pas encore eu les honneurs de Team USA mais il a été l’élève de Coach K une année durant à l’université de Duke, avant d’être choisi en 1ère position de la draft par les Pelicans. Et il partage une caractéristique commune à tous ses joueurs selon lui : l’intelligence sur l’instant.

« Zion est très intelligent. Quand vous parlez de tous ces gars, on ne parle pas seulement de joueurs qui sont intelligents en dehors du terrain dans leur préparation, ils sont intelligents au moment où l’action se déroule.

Il y a deux ou trois semaines j’ai fait une interview où j’ai parlé de Kobe et de LeBron et de mon expérience de coaching avec eux aux JO. Ils sont très intelligents au moment même où ça joue, et c’est inhabituel. Je peux être intelligent pendant un temps-mort, mais quand vous avez quelqu’un qui pendant qu’il joue est non seulement intelligent visà-vis de son propre jeu mais aussi du jeu du collectif dans son ensemble, vous tenez un trésor. Tous ces joueurs avaient ça, et Zion l’a aussi. » Mike Krzyzewski