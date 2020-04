Euroleague : Nando De Colo élu dans l’équipe de la décennie

MVP de l’Euroleague en 2016, meilleur joueur du Final Four en 2016, 3 fois dans le meilleur 5, 2 fois dans le second 5, puis deux fois vainqueur de la compétition européenne numéro 1, Nando De Colo vient de rafler une nouvelle récompense. Il a été élu dans l’équipe de la décennie et rejoint Luka Doncic, Juan Carlos Navarro, Milos Teodosic, Kyle Hines et Dimitris Diamantidis, les noms déjà dévoilés.

En 6 saisons d’Euroleague lors de la décennie, avec le CSKA Moscou, Valence et dernièrement le Fenerbahçe, il affiche le meilleur index rating (évaluation) avec 18 par match. Elu 3 fois MVP du mois, il a été 16 fois MVP de la journée, un record. A noter que seul Vassilis Spanoulis a inscrit plus de points que lui lors de la décennie alors qu’il n’a pas participé à toutes les saisons.