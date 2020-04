Chris Paul “garantit” que les joueurs auront le temps de préparation nécessaire en cas de reprise

Président du syndicat des joueurs, Chris Paul a un rôle très important puisque dans les semaines qui viennent, la NBA prendra ses décisions en accord avec le syndicat des joueurs. Toutefois à l’heure actuelle, comme tout le monde il est dans le flou et avec la NBA ils étudient tous les scénarios et ils sont en communication constante (avec la ligue, mais aussi avec les autres membres du syndicat des joueurs et les autres joueurs)

“C’est vraiment un jeu d’attente et nous espérons que l’épidémie de coronavirus va être contenue. Ce que nous essayons de faire en tant que syndicat des joueurs c’est d’essayer de garder informés les joueurs le plus possible et d’essayer de préparer ce que nous pouvons contrôler.” CP3

Quant aux conditions d’une reprise, elles sont simples pour le syndicat et on peut penser qu’il est sur la même longueur d’onde avec la ligue :

“S’il y a un moyen de pouvoir jouer des matchs pour nos fans sans mettre en danger la santé de qui que ce soit, c’est l’option que veut tout le monde. Nous ne sommes pas seulement prêts à jouer, les fans sont aussi prêts à avoir du sport. Mais tout le monde comprend que la santé passe en premier.” CP3

Ces derniers temps, la grosse interrogation concerne la condition physique des joueurs. Il y a une grosse inégalité parmi les joueurs en ce qui concerne le matériel à leur disposition et certains ne peuvent même pas jouer au basket. Mais CP3 assure que le temps de préparation pour reprendre la saison, si elle reprend, sera suffisant.

“Je ne sais pas s’il y a un certain nombre de jours, mais nous allons avoir besoin d’un temps significatif. Parce que dans notre ligue ça va des joueurs qui ont 18 ans à ceux qui sont vers la fin de la trentaine, il y a une grande variété de joueurs. Même si certains pensent qu’ils peuvent être prêts à une certaine date, tout le monde n’est pas dans cette situation. Ce sont des choses dont nous discuterons. Je garantis aux gars que nous n’entrerons pas sur le terrain en ayant le sentiment que nous n’avons pas eu le temps de préparation adéquat.” CP3

