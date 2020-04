Ray Allen se confie sur sa brouille avec les Celtics 2008 : “J’ai reçu tellement de haine, de menaces de mort de la part des fans”

Le 11 juillet 2012 Ray Allen quittait les Boston Celtics pour le Miami Heat, mais dans la tête de certains Celtics cela semble encore très frais, trop frais pour pardonner. La brouille entre Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett ou encore Rajon Rondo dure depuis des années, et dans le podcast All Access de Cedric Maxwell, le shooteur est revenu sur les raisons de son départ et cette brouille malgré un titre qui devrait les unir pour toujours.

“Je suis parti en tant que free agent. Je suis parti, car il y avait beaucoup de problèmes non résolus que l’équipe n’envisageait pas ou ne voulait pas résoudre. En tant que free agent, vous voulez savoir que l’équipe va faire les choses nécessaires.” Allen

Il a notamment senti un manque de respect et que sa voix n’avait plus d’importance. Il a aussi remis en cause l’attitude de certains joueurs et s’il ne l’a pas nommé, Rajon Rondo semblait clairement visé.