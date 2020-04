On est au début des années 2000. Michael Jordan joue encore à Washington. Jared Jeffries, avec qui il est resté ami depuis, fait partie de ses coéquipiers. Pendant l’une de ses deux offseasons en tant que Wizard, le sextuple champion NBA s’est entraîné à Chicago, souvent rejoint par d’autres joueurs en quête d’un peu de compétition estivale…

« On était à la salle de Tim Grover (l’ancien coach personnel de Jordan, propriétaire de la salle Attack Athletics, ndlr) à Chicago. » Jared Jeffries

Ça a notamment été le cas d’Antoine Walker, membre des Boston Celtics et All-Star en 1998, 2002 et 2003. Et à l’époque heureux propriétaire d’une Ferrari flambant neuve.

« Antoine Walker arrive et il se gare, en Ferrari. Il nous racontait qu’il venait de l’acheter. MJ a dit : ‘Tu sais quoi ? À partir de demain je vais venir dans une Ferrari de couleur différente tous les jours, et avec la combinaison Jumpman qui va avec’. Bro, il est venu avec une Ferrari et une combinaison Jumpman accordées les 5 jours suivants. C’est le genre de ‘swag’ qu’il avait. Je n’ai jamais vu personne avoir ce type de confiance en soi. Elle ne le quittait jamais. » Jared Jeffries

