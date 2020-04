Pas de reprise de la Jeep Elite avant le mois de septembre

Après la LFB, qui a décidé de mettre fin à son championnat, on attendait la décision de la LNB concernant la Jeep Elite et la PRO B. Le comité directeur s’est réuni et s’il n’a pas encore pris de décision définitive sur le sort de la saison, elle est repoussée au moins jusqu’au mois de septembre. (communiqué ci-dessous)

En attendant des groupes de travail bossent sur différentes solutions en cas de reprise au mois de septembre et selon RMC Sports, voici 4 formules étudiées avec notamment certaines qui fusionneraient deux saisons.