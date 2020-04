Zach LaVine : “Je suis un gagneur. Je ferai tout ce qu’il faut pour gagner”

C’est peut-être une nouvelle ère qui s’ouvre aux Chicago Bulls puisqu’après des années difficiles, la franchise a décidé d’engager un nouveau boss : le Lituanien Arturas Karnisovas. La franchise et les joueurs pensaient que cette saison était la bonne pour retrouver les playoffs, mais ils ont pu mesurer le chemin à parcourir. Toutefois Zach LaVine reste optimiste pour la saison qui vient comme il l’a confié sur Instagram à son ancien coach Sam Mitchell.

“Il faut avoir des objectifs. Nous avions des objectifs à l’abord de cette saison et nous ne les avons pas atteints. Nous avons vraiment échoué. Nous n’étions pas aussi bons que nous le pensions. Nous n’avons pas joué aussi bien que nous aurions pu. Il y a eu beaucoup de matchs où nous étions dans la partie, mais nous avons perdu, et souvent les coachs prennent la responsabilité pour ça. Mais parfois c’est la responsabilité des joueurs, nous devons aussi endosser cette responsabilité. L’important pour moi c’est de m’assurer que tout le monde vient bosser, et que nous n’avons qu’un seul objectif. Nous devons arriver au training camp et nous préparer avec un objectif en tête et nous devons aller le chercher. Certains doivent connaître leur rôle, certains doivent se mettre en retrait et d’autre endosser plus de responsabilités au niveau du leadership. Mais nous devons en parler et communiquer de façon à ce que nous soyons tous dans le même bateau. Nous ne pouvons pas ne pas être sur la même longueur d’onde.” Zach LaVine