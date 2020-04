Sean Marks à propos de Kevin Durant et Kyrie Irving : « Je sais qu’ils sont impatients de revenir »

Le GM des Nets Sean Marks a donné quelques nouvelles de Kevin Durant et Kyrie Irving. Le premier continue sa rééducation après sa rupture du tendon d’Achille lors des dernières Finales NBA et le second se remet lui d’une opération de l’épaule le 3 mars dernier.

« Tout particulièrement avec Kevin, la rééducation et le retour à l’entraînement étaient très positifs. Beaucoup de gens ont vu la courte vidéo où il était de retour sur le terrain. C’était remarquable de voir la façon dont il progressait. J’ai parlé plusieurs fois à Ky. Il semble très très bien avancer, il poursuit sa rééducation dans son appartement à Brooklyn. Je sais que ces deux gars sont impatients de revenir, mais de revenir à 100%. » Sean Marks

Marks a aussi évoqué la situation du coach par intérim Jacque Vaughn, qui n’a eu l’occasion de coacher que 2 matchs après le départ de Kenny Atkinson et avant la suspension de la saison. Il espère que Vaughn aura l’occasion de montrer ce qu’il peut apporter à cette équipe avant qu’une décision finale doive être prise. En attendant, lui comme Vaughn restent autant que possible en contact avec leurs joueurs.

« Personnellement, je suis en contact avec les joueurs de manière individuelle tous les 2 jours. Je sais que Jacque et le coaching staff font la même chose, une fois par jour ou tous les deux jours. La team performance s’est montrée vraiment créative pour mettre en place des séances via Zoom ou FaceTime. Les joueurs peuvent rejoindre ces sessions quand cela colle à leur programme. On essaie d’établir une sorte de rythme tout en gardant bien en tête que la priorité reste leur santé et leur famille. » Sean Marks

via NetsDaily