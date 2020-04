La G-League offre un salaire de plus de 500 000$ pour les meilleurs prospects, qui ne joueront pas de matchs officiels

Le lycéen Jalen Green a officialisé son choix de rejoindre le nouveau programme G-League la saison prochaine, au lieu de passer par la NCAA, et on en apprend un peu plus sur ce programme tremplin pour la NBA. ESPN rapporte que le salaire, initialement de 120 000$ a été passé à plus de 500 000$ !

Mais Green n’intégrera pas une des équipes G-League actuelles et ne prendra pas part aux rencontres officielles de la ligue. En effet, cette saison va être axée sur le développement afin de les préparer pour la draft et la NBA en 2021, à la façon de l’INSEP. L’équipe qu’il va intégrer se trouve à Los Angeles, et il sera rejoint par un autre prospect, Isaiah Todd. Ils joueront une douzaine de rencontres amicales face à des équipes G-League, ce qui va limiter les soucis du calendrier et des voyages, afin que cela n’impacte pas le développement, priorité. Ils seront entourés et encadrés par des joueurs vétérans. Il se murmure que Sam Mitchell, ancien coach de l’année, pourrait être à la tête de cette équipe.

Cela va permettre à la G-League d’attirer de nombreux prospects, et les empêcher par exemple de choisir l’Australie, qui a mis un programme spécial en place dont LaMelo Ball et RJ Hampton ont profité cette saison.

A noter qu’il y aura des bonus, notamment en fonction du nombre de matchs joués, ou des participations à des événements caritatifs. De plus, ils vont recevoir une bourse d’étude de 125 000$ qu’ils pourront utiliser quand ils voudront.