Les Lakers, Hornets et Sixers seraient intéressés par Bogdan Bogdanovic

À l’approche du 6 février, date de la trade deadline, certaines équipes vont s’en doute vouloir échanger leurs joueurs, et des noms commencent à apparaître dans les rumeurs. C’est le cas de Bogdan Bogdanovic. L’arrière des Kings sera restricted free agent cet été, ce qui veut dire que les Kings pourront s’aligner sur n’importe quelle offre pour le conserver. Seulement ils ont déjà donné de gros contrats à Buddy Hield et Harrison Barnes, et qu’il faudra également prolonger De’Aaron Fox et Marvin Bagley dans les années à venir. La franchise de Californie n’aurait donc pas la volonté de proposer le pactole au Serbe et pourrait l’échanger pour ne pas le perdre sans contrepartie. Leurs voisins les Lakers se seraient renseignés, mais la contrepartie exigée par les Kings (Kyle Kuzma) ne convenait pas à la franchise de LeBron James.

Les Hornets garderaient également un œil sur lui, mais sans plus d’informations pour le moment.

Le dernier prétendant serait la franchise des Philadelphie Sixers. Les capacités de playmaking et le talent à trois points de l’arrière semblent parfaitement coller à l’effectif des Sixers. Seulement ils ne voudraient pas lâcher Matisse Thybulle, et Zhaire Smith ou encore Mike Scott n’intéresseraient pas les Kings. Les deux franchises n’auraient d’ailleurs pas vraiment eu de discussions sérieuses à propos d’un échange.

Difficile de trouver un trade pour les Kings donc, mais tout n’est pas perdu et ils devraient être capables de récupérer au moins un premier tour de draft dans la transaction s’ils décident de s’en débarrasser. Drafté en 27e position en 2014, le joueur de 27 ans n’est payé que 8 millions par an, et il n’est donc pas très compliqué à bouger.

Via ESPN.