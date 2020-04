Shaquille O’Neal : “Avec mes Lakers, on aurait facilement battu les Bulls de Michael Jordan”

Dans les années 1990, les Bulls de Michael Jordan ont régné sur la NBA comme peu d’équipes avant ça, remportant six titres au passage. Mais pour Shaquille O’Neal, même s’il était impressionné par l’arrière, les Bulls n’étaient pas si bons et prenables lors de la saison 97-98, la toute dernière de la dynastie.

Je me rappelle du match face à eux cette saison-là (il était out lors d’un des deux). Nous avions perdu quand je n’étais pas là et gagné avec moi (112-87). Je ne pense pas qu’ils étaient si durs à battre. Quand je suis arrivé en NBA, j’étais terrifié par Jordan. C’était parce que quand j’étais enfant, je regardais ce gars jouer, qui était comme un dieu pour lui. Et là il était sur le même terrain que moi. Et j’ai toujours dit que ce que je disais quand j’étais gosse était vrai : il pouvait voler. Il pouvait vous rentrer dedans dans les airs, et toujours marquer derrière. Sa condition physique était parfaite. Son tir était incroyable… Tout ce que je voyais quand j’étais gamin était vrai. Pour beaucoup de gars, je me suis dit : “OK, je t’ai vu à la télé, mais maintenant que je joue contre toi, en fait tu n’es pas si bon.” Mais lui, ça ne marchait pas comme ça. Cette équipe qui a remporté 72 matchs, je savais qu’elle allait gagner toute l’année.” Shaquille O’Neal.

Il est même persuadé que ses Lakers, qui ont remporté trois titres d’affilée de 2000 à 2002 auraient battu ces Bulls, et il s’en explique.

“On les aurait facilement battus. J’aurais détruit Luc Longley, Bill Wennington et Bill Cartwright… Il faut aussi se demander si Phil Jackson est avec eux ou nous (il a coaché les deux équipes ndlr). Le facteur clé, c’était moi et mes lancers francs. Ils auraient essayé le Hack-a-Shaq (faire faute sur lui pour couper le jeu et le forcer à prendre des lancers francs ndlr). Je tournerais toujours à 28/29 points, mais la clé ça serait les lancers francs. Avec moi, c’est toujours pile ou face. Si j’avais été en réussite, on aurait gagné. Sinon on aurait perdu. Je peux vraiment dire que je pense qu’on les aurait battus.” Shaquille O’Neal.

Et effectivement, le Shaq et son Magic ont battu les Bulls en playoffs en 1995. C’était l’année où Michael Jordan revenait de sa première retraite, et O’Neal a dominé dans la raquette, avec 24,3 points, 13,2 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres.