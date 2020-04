Pau Gasol : « Ça me brise le cœur à chaque fois que j’y pense »

C’est dans le garage de la maison de la famille de sa femme, dans la Bay Area, que Pau Gasol poursuit sa rééducation. Opéré d’une fracture de fatigue du pied gauche en mai 2019, l’Espagnol coupé par les Blazers en novembre espère toujours revenir au plus haut niveau, avec en ligne de mire l’espoir de finir son immense carrière en beauté aux Jeux olympiques de Tokyo.

Lors de l’un de ses « days off », il s’est refait le Game 7 des Finales de 2010 entre les Lakers et les Celtics en intégralité. Pour la première fois, il s’est revu trophée dans les mains en train de fêter ce deuxième titre consécutif devant le public du Staples Center. Sur le podium à ce moment-là : Kobe Bryant, sa fille Gianna, mais aussi Jerry Buss (propriétaire des Lakers), David Stern, Frank Hamblen (assistant coach) ou encore Stuart Scott (journaliste ESPN). Tous disparus aujourd’hui.

« Dix ans plus tard tous ces gens… ne sont plus là avec nous. Kobe et Gigi bien sûr, ce qui me brise le cœur à chaque fois que j’y pense, et voir Vanessa et les enfants… Ça faisait beaucoup. J’ai été pris par l’émotion. » Pau Gasol