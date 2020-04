Andre Iguodala : « C’est la ‘Heat culture’, c’est différent par rapport aux connexions que tu as, non seulement avec tes coéquipiers mais avec le coaching staff »

Andre Iguodala (36 ans, 1,98 m) n’a pu jouer que 14 matchs avec le Heat depuis son transfert de Memphis le 6 février dernier. Bilan de l’équipe sur la période : 7 victoires pour 7 défaites.

« Ces moments où tu essaies de comprendre les choses et de trouver des solutions, ce sont les moments que je préfère. Je suis arrivé, je me sentais très bien, on avait un petit rythme et puis beaucoup de gars se sont blessés, on a joué avec pas mal de lineups différents… On n’a jamais à 100% au complet. » Andre Iguodala