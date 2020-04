LaMarcus Aldridge n’exclut pas une fin de carrière à Portland; Damian Lillard est prêt

Il suffit parfois d’un petit émoji pour enflammer « l’internet ». Dans un tweet depuis effacé pour éviter tout amende, Damian Lillard avait fait part de son envie de revoir LaMarcus Aldridge dans le roster des Blazers, hier. L’intérieur des Spurs a réagi avec un “👀”, qui a tout de suite été interprété comme un désir de sa part d’un jour reposer ses valises dans l’Oregon.

Parti en 2015 pour tenter sa chance dans le Texas, dont il est originaire et où il a joué à l’université, Aldridge imagine sa fin de carrière soit dans une équipe, soit dans l’autre.

« Quand j’y pense, je me dis que ce serait cool que ça se termine soit à San Antonio, soit à Portland. Les deux m’iraient. Je me suis créé de bons souvenirs à San Antonio, je me sens dans une bonne famille ici. Ils me comprennent, je les comprends. Je partage beaucoup d’histoire avec Portland. Donc finir ma carrière là-bas m’irait aussi. Terminer à San Antonio me va parfaitement, mais si les choses doivent changer ici, s’ils décident de miser sur la jeunesse, ça ne me dérangerait pas d’aller à Portland. » LaMarcus Aldridge