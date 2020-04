Cole Anthony se présente à la draft NBA

Fils de Greg Anthony, le prospect Cole Anthony (19 ans, 1m91) vient d’annoncer, sans surprise, qu’il se présente à la draft NBA. Le meneur de jeu de North Carolina est un des meilleurs prospects de cette cuvée 2020 et il est attendu dans le Top 10 même si dernièrement sa cote a baissé et qu’il était numéro 1 de plusieurs mock drafts avant le début de saison.

Avec les Tar Heels, le meneur de jeu a tourné à 18.5 points à seulement 38% dont 34.8% de loin, 5.7 rebonds, 3.9 passes et 1.3 interception en 34.9 minutes sur 22 rencontres. Ces pourcentages sont la conséquence d’une sélection de tirs mauvaise, et non d’un mauvais shoot, bien au contraire. Très athlétique, il est un très bon finisseur, et un bon défenseur, mais son manque de qualités de playmaking, pourrait lui coûter une place dans le Top 10 de la draft.