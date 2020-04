Donald Trump : “Beaucoup de ligues vont reprendre sans les fans, juste pour la télévision, comme au bon vieux temps”

Bien que les États-Unis soient le pays le plus touché par l’épidémie de COVID-19, le gouvernement et les instances sportives cherchent toujours un moyen pour faire reprendre l’ensemble des ligues à moyen terme. Sam Amick, journaliste pour The Athletic, annonçait d’ailleurs hier que l’optimisme était revenu chez les acteurs de la NBA.

Hier, c’est Donald Trump qui s’exprimait sur la possibilité d’une reprise des ligues américaines.

“Beaucoup d’entre elles vont reprendre sans les fans, juste pour la télévision, comme au bon vieux temps. Ça ira dans ce sens puis les fans commenceront à revenir. Ils seront d’abord peut être séparés de deux sièges, puis le but ultime sera d’avoir des salles remplies.” Donald Trump

Le Dr Fauci, directeur national des allergies et des maladies infectieuses et conseiller du président Trump durant cette crise, a aussi évoqué l’idée d’une reprise des événements sportifs.

“Je pense que nous serons en mesure d’organiser des événements sportifs. Par contre, je ne suis pas sûr qu’on puisse le faire de manière uniforme.” Dr Anthony Fauci

Via Bleacher Report