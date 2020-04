La NBA et Microsoft deviennent partenaires pour lancer une plateforme qui va remplacer le League Pass

La National Basketball Association (NBA) et Microsoft Corp. ont annoncé ce jeudi un partenariat portant sur plusieurs années, qui transformera la manière donc les fans vivent l’expérience NBA. Dans le cadre de cette collaboration, Microsoft va devenir, dès le début de la saison NBA 2020-21 le Partenaire Intelligence Artificiel Officiel de la NBA, Women’s National Basketball Association (WNBA), NBA G League et USA Basketball. Microsoft devient aussi Partenaire Cloud et Laptop Officiel. Microsoft et NBA Digital — co-dirigé par la NBA et Turner Sports — vont créer une nouvelle plateforme innovante « direct-to-consumer » sur Microsoft Azure qui utilisera le « machine learning » et l’intelligence artificielle afin d’offrir aux prochaines générations des diffusions de matches personnalisées ainsi que d’autres contenus, dont de nombreux services et produits de la NBA. Cette plateforme va permettre de réinventer la manière d’engager les fans via leurs smartphones avec la NBA, en customisant et localisant les expériences pour les fans de la NBA, qui rassemblent près d’1,8 milliard de followers sur les différents comptes des ligues, équipes et joueurs. En plus de fournir des diffusions en direct et à la demande de matches grâce à Microsoft Azure, une large gamme de données et d’archives vidéo de la NBA sera présentée aux fans grâce à des solutions de « machine learning », de recherche cognitive et d’analyse de données avancées. Ce dispositif offre la possibilité de personnaliser la fan expérience afin que les contenus proposés soient exactement ceux correspondant aux attentes des fans. Il récompensera l’engagement et fournira plus d’informations et d’analyses que jamais. Cette plateforme permettra à la NBA de dévoiler des informations uniques et d’ajouter de nouvelles dimensions aux matches, à destination des fans, entraîneurs et diffuseurs. Les partenaires du projet exploreront également d’autres moyens d’utiliser la technologie pour améliorer les activités commerciales de la NBA. En tant que sponsor, Microsoft va devenir le partenaire de la prochaine NBA Draft Combine et des futurs événements marquants tels que le NBA All-Star, la MGM Resorts NBA Summer League ou encore le WNBA All-Star. “Nous sommes heureux d’être le partenaire officiel de la NBA pour l’intelligence artificielle” déclare Satya Nadella, PDG de Microsoft. “Ensemble, nous allons amener les fans au plus près du jeu et des joueurs qu’ils aiment grâce aux expériences personnalisées permises par Microsoft Azure.” “Ce partenariat avec Microsoft va nous aider à redéfinir la façon dont nos fans profitent du basketball en NBA,” déclare Adam Silver, Commissioner NBA. “Notre objectif, en travaillant avec Microsoft, est de créer du contenu customisé qui permet aux fans — qu’ils soient dans une arena NBA ou bien en train de regarder le match d’où qu’ils soient dans le monde — de s’immerger dans tous les aspects du jeu et de les relier directement avec nos équipes et nos joueurs.”