Fenerbahçe aurait un œil sur Vincent Poirier

La première saison en NBA de Vincent Poirier a été très compliquée, limité à des miettes tout au long de l’exercice. L’intérieur français, que les Celtics suivaient depuis plusieurs saisons, n’a disputé que 21 rencontres pour seulement 5.4 minutes de moyenne et 1.9 point à 48.5% et 1.6 rebond. S’il a confié qu’il voulait aller au bout de son contrat et qu’il est encore jeune, il ne voit sans doute pas d’un bon œil une éventuelle nouvelle saison cloué sur le banc.

On ne sait pas encore ce qui se passera la saison prochaine mais si on en croit le journaliste espagnol Tomi Eduardo, s’il veut revenir en Europe, il ne devrait pas manquer d’offres. Le club turc de Nando De Colo, le Fenerbahçe, aurait un oeil sur lui, et cela pourrait être une opportunité intéressante.

Rappelons qu’avant de partir en NBA, il était un des meilleurs intérieurs d’Euroleague, élu dans le second 5 de la compétition et meilleur rebondeur.