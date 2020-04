Pour la bonne cause, la NBA et la WNBA lancent des masques à l’effigie des franchises

Lutter contre l’épidémie de COVID-19 et soutenir son équipe favorite c’est possible. ESPN annonce que la NBA et la WNBA se sont associés à la marque vestimentaire Fanatics pour commercialiser des masques à l’effigie des équipes féminines et masculines américaines.

Les masques de protections seront ornés du logo des 30 franchises NBA et des 12 de WNBA. Une façon d’aider à sa manière la lutte contre le virus, comme le déclare Kathy Berhens, la présidente NBA des programmes de responsabilité sociale pour les joueurs de la ligue.

L’argent récolté par la vente de ces masques sera redistribué aux banques alimentaires Feeding America et Second Harvest Canada pour aider les différentes communautés touchées par le virus.

A noter qu’ils ne sont en vente que sur le NBA Store US pour l’instant.

NBA Face Coverings now available. All NBA proceeds from the sale of licensed face coverings will be donated to @FeedingAmerica and @SecondHarvestCA.

NBA Store: https://t.co/1E0yzxDaDM

WNBA Store: https://t.co/sDECwbZV9d pic.twitter.com/3VLPAWPR3W

— NBA Store (@NBASTORE) April 17, 2020