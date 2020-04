Stephen Curry : “J’ai été le tout premier joueur NBA testé pour le COVID-19”

Avant le test positif au coronavirus de Rudy Gobert le 11 mars, qui a précipité la suspension de la NBA, Stephen Curry a été le premier cas suspecté. En effet, alors qu’il revenait à peine de blessure, le meneur a été mis sur la touche en raison d’une grippe. Quelques jours après l’annonce, les Warriors ont publié un communiqué pour expliquer qu’il avait la grippe saisonnière et qu’il n’y avait aucune inquiétude à avoir. Toutefois, ce qu’on ne savait pas, ce qu’il avait été testé au coronavirus et mis en quarantaine en attendant le résultat. Il le raconte dans un texte publié dans le magazine TIME.

“6 mars. C’est là que tout est devenu bien réel. Je venais juste de jouer mon premier match depuis des mois la veille, et il commençait à y avoir des discussions sur ce que le virus pourrait signifier pour la NBA. Ce soir-là j’ai commencé à être malade. J’ai eu de la fière et ma première pensée, ça a été : ‘Quelles sont les chances ? Est-ce que cela pourrait vraiment arriver ?’ Après des mois d’attente pour revenir sur les parquets en raison de ma main cassée et deux opérations, je voulais simplement jouer. Mais la menace de ce mystérieux virus m’a enfermé dans ma chambre pour protéger toutes les personnes que j’aime : femme, enfants, coéquipiers et fans.

J’ai été le tout premier joueur NBA testé pour le COVID-19. Dieu merci c’était négatif. Mais cette expérience m’a marqué, et m’a durement marqué. Je suis chanceux d’avoir le boulot que j’ai et de ne pas avoir à me soucier de toutes les choses qui paralysent les familles à travers le pays durant cette pandémie: chômage, faim, logement. Comment ne pourrais-je pas utiliser toutes mes ressources et toute la puissance de la plateforme que ma femme et moi avons construite pour aider ceux qui en ont désespérément besoin pendant cette période ? Nous avons une responsabilité les uns envers les autres.” Stephen Curry