L’incertitude demeure en NBA : Adam Silver : « Nous ne sommes pas en position de prendre une décision; Tout est possible »

En visio-conférence avec les propriétaires NBA, Adam Silver a essayé de répondre au mieux à leurs interrogations même s’il n’est aujourd’hui encore pas en mesure d’indiquer si la saison pourra reprendre.

«La ligue n’est pas prête à fixer une date butoir qui définira le moment où nous ne pourrons plus attendre pour continuer la saison. Tout est possible, notamment le report potentiel du début de la saison prochaine. Nous ne sommes pas en position de prendre une décision et on ne sait pas quand nous pourrons. Nous n’avons pas encore assez d’informations pour prendre une décision. […] Je sais que c’est frustrant que je ne puisse pas répondre à cette question. Ça l’est pour moi et pour toutes les personnes impliquées. Il y a toujours énormément d’incertitude autour du virus également. La situation pourrait être très différente dans les semaines à venir. Mais c’est pour ça que j’ai annoncé début avril que nous ne serions pas en position de prendre des décisions au mois d’avril. Je devrais aussi préciser que ça ne veut pas dire que ce sera le cas dès le 1er mai. » Adam Silver

Cela reste néanmoins toujours une option pour le commissioner NBA, qui avait annoncé la suspension de la saison le 11 mars dernier après le test positif de Rudy Gobert.

« Absolument. Si nous reprenons, on pense aller bien plus loin que juin. S’il y a une opportunité de reprendre le jeu, même si c’est de façon différente de ce que nous avons l’habitude de faire historiquement, alors nous devons adapter ça. Nous n’avons pas encore une assez bonne connaissance de ce qui nous permettra d’aller de l’avant. Les experts ne savent pas forcément non plus. Mais cela ne veut pas dire que nous ne voyons pas une opportunité de jouer des matchs de saison régulière cette saison. […] Aujourd’hui il y a trop d’incertitudes pour mettre en place une un calendrier et même trop d’inconnus pour dire: ‘Voici les variables.’ Nous avons besoin d’une baisse du nombre d’infections, de tests disponibles à grande échelle. Nous regardons aussi l’avancée concernant un vaccin et des antiviraux. En plus, nous prêtons une attention toute particulière à ce que le CDC nous dit au niveau fédéral et les lois qui sont en place au niveau des Etats. Il y a encore trop d’incertitudes pour dire précisément comment nous allons pouvoir avancer. Nous ne sommes pas encore à un point où nous avons le champ libre et nous avons le sentiment que nous pouvons nous réunir avec les joueurs et leur dire que c’est comme ça que nous allons reprendre la saison. » Adam Silver

Même l’option de jouer l’intégralité des matchs de saison régulière restants resterait envisageable.

« Étant donnée la situation dans laquelle nous sommes, on ne se base plus sur les règles habituelles. Les choses pourraient se faire de manière totalement inhabituelles. » Adam Silver

Silver reste prudent et ne veut pas non plus donner de faux espoirs.

« Je ne veux pas envoyer de signaux sur la probabilité que la saison reprenne ou pas. Tout ce que je peux dire c’est que nous en sommes encore à un stade où nous n’avons pas assez d’informations. » Adam Silver

Qu’en pensent les propriétaires ?

« Mon sentiment est que s’ils peuvent faire partie d’un mouvement pour redémarrer notre économie, qui inclut la NBA, ils voient presque cela comme un devoir civique. Mais il n’y a aucune volonté de compromettre le bien-être de nos joueurs.

En cas de reprise, des matchs à huis clos et dans un lieu unique défini (à Las Vegas ?) ont été évoqués.