JJ Redick : “J’aurais aimé revenir et finir ma carrière à Philadephie”

Shooteur attitré des Sixers, JJ Redick, qui avait exprimé son envie de rester, a finalement pris la direction de New Orleans. Dans le podcast Sixers Beat de The Athletic il a confié qu’il a senti qu’Elton Brand allait dans une direction différente lors de son entretien de fin de saison.

“Elton a été transparent avec moi. Ce n’est pas comme s’il avait dit : ‘nous ne voulons pas que tu reviennes’, il m’a dit : ‘nous voulons que tu reviennes’ et Philly a fait une offre. Vous pouvez lire un peu entre les lignes et comprendre qu’ils voulaient plus de taille dans la raquette. C’est ce que j’ai compris. Notre ligue, comme chaque ligue, tu copies la tendance et tu regardes ce qui a fonctionné et lors de la saison passée les Raptors et les Bucks, sur l’aile et à l’intérieur ils ont des joueurs qui sont imposants. J’ai eu le sentiment qu’ils voulaient jouer plus grand. Quand ils ont fait les moves, Joel (Embiid) est resté au poste 5 et Ben (Simmons) au poste 1, mais les autres ont été décalés. Al (Horford) est passé du poste 5 au poste 4, Tobias (Harris) du poste 4 au poste 3 et Josh (Richardson) du poste 3 au 2. C’était en quelque sorte inévitable qu’ils connaissent une saison irrégulière, mais au final, et j’espère que nous pourrons avoir des playoffs, et je ne parle pas pour Elton là bien sûr, mais je pense qu’ils ont construit l’équipe pour battre les Bucks ou les Raptors en playoffs. Ce n’était pas comme si j’avais quitté l’entretien énervé ou que j’étais en colère contre Elton. Je savais c’est tout, je suis dans la ligue depuis 14 ans, je vois l’évolution de notre ligue. Je comprends totalement le raisonnement derrière ça. Je l’ai déjà dit, et ce n’est pas un tacle envers New Orleans, mais j’aurais aimé revenir et finir ma carrière à Philly.” Redick