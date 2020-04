CJ McCollum déclare sa flamme à Damian Lillard : “Je ne voudrais pas jouer avec quelqu’un d’autre”

En vue de reprendre la saison, la NBA a émis l’idée de disputer le reste de la compétition sous forme de tournoi version NCAA à Las Vegas. Une idée qui fait écho auprès de l’arrière des Blazers CJ McCollum.

“S’il n’y a pas de risques et qu’ils ont la possibilité de le mettre en place, ça ne me dérangerait pas de jouer dans une seule ville. Ça rappellerait un peu l’atmosphère NCAA.” CJ McCollum

Pour autant, le Blazers a encore du mal à imaginer une date de retour.

“Je n’ai aucune idée. On va juste continuer les discussions avec des ‘si’ et espérer être de retour. Mais le gouvernement doit d’abord contrôler le virus, effectuer tous les tests et ces choses-là. J’ai l’impression qu’on est encore loin d’un retour.”