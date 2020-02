Ben Simmons out au moins deux semaines

Edit : Ben SImmons a passé de nouveaux examens aujourd’hui et Shams rapporte qu’on en sait plus sur la blessure du meneur. Il souffre d’un pincement d’un nerf dans le bas du dos et il sera réévalué dans environ deux semaines.

Il faut espérer pour les Sixers qu’il pourra revenir au bout de ces deux semaines, mais les nouvelles semblent plutôt rassurantes.

Tests on 76ers star Ben Simmons revealed he suffered nerve impingement in lower back and he will be re-evaluated in approximately two weeks, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 25, 2020

16h : Blessé au dos dans la défaite contre Milwaukee la semaine dernière, des nouvelles ont enfin vues le jour concernant Ben Simmons. La durée d’indisponibilité concernant l’Australien pourrait être connue dans la journée. Une chose reste certaine, le joueur devrait manquer pas mal de matchs dont le road-trip des Sixers à l’Ouest et cela va fortement porter préjudice à une équipe de Philadelphie qui dispose d’un des pires bilans à l’extérieur avec 9 victoires pour 20 défaites.

Brett Brown, le coach des Sixers a d’ailleurs été interrogé quant à l’absence de son meneur de jeu, et ce dernier n’a pas réellement été en mesure de donner plus d’informations à son sujet.

« Je ne sais pas. » A déclaré Brown. « C’est un peu comme si vous me demandiez combien de temps dure un bout de ficelle. Quelle que soit la durée de son indisponibilité on va devoir faire avec. C’est comme ça que je vois les choses. »

Avec un gros road-trip en Californie à venir et une actuelle 5e place plus que décevante, Philly va devoir trouver des solutions s’ils veulent passer devant le Heat de Jimmy Butler classé 4e pour le moment à l’Est. Brown est d’ailleurs du même avis, l’indisponibilité de Simmons tombe mal mais le technicien a déclaré qu’ils allaient trouver des solutions en tant qu’équipe.

« Ce n’est pas l’idéal, c’est sûr. Mais nous sommes une équipe et nous allons faire en sorte de surmonter cela. »

L’idée pour Brown n’est pas de faire du poste pour poste concernant le remplacement de son joueur vedette. En effet, il compte bien utiliser plusieurs jours qu’il va faire tourner au poste 1. Il a d’ores et déjà commencé en faisant jouer Shake Milton par séquences ainsi que Josh Richardson.

Quoi qu’il en soit, il reste encore 25 matchs à jouer avant la fin de la saison régulière et cela représente encore pas mal de semaines à venir. Même si Simmons devait être sur la touche pendant plusieurs semaines, Brett Brown tient à relativiser, la fin de saison est encore loin et Simmons reviendra tôt ou tard.

« Il reste encore 25 matchs, on a encore le temps. » A déclaré Brown.

L’absence de Simmons devrait être communiqué dans la journée mais on sait d’ores et déjà que cela devrait laisser plus de place « au meilleur joueur du monde » A.K.A Joel Embiid pour briller et tenter de porter ses Sixers jusqu’au bout.