Gianna Bryant et ses 2 coéquipières draftées par la WNBA à titre honorifique; Un trophée Kobe & Gigi Bryant créé par la ligue

La draft WNBA s’est tenue virtuellement cette nuit et la ligue féminine a eu de très beaux gestes afin de rendre hommage à Gigi Bryant, ses coéquipiers Alyssa Altobelli et Payton Chester, et Kobe Bryant, tous tués dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier.

Avant le début de la draft, la commissioner Cathy Engelbert a annoncé de façon traditionnelle les sélections, par ordre alphabétique, des trois jeunes filles, avec à l’image un maillot au nom de chacune.

« Cela aurai été un rêve devenu réalité pour elle. Elle travaillait sans relâche tous les jours. Elle voulait devenir l’une des meilleures athlètes de tous les temps, comme son papa. Donc merci, merci d’honorer ma petite fille. Kobe et Gigi adorait la WNBA, c’est son pull (elle montre le pull qu’elle porte)… Merci. Je veux féliciter toutes les sélectionnées de cette année. Bravo. Travaillez dur, ne vous satisfaites jamais de ce que vous avez, et utilisez la Mamba Mentality. » Vanessa Bryant

Le Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award a également été annoncé, il reconnaîtra « une personne ou un groupe qui a contribué de manière significative à la visibilité et à l’avancement du basket féminin à tous les niveaux » et sera remis pour la première fois à l’occasion du All-Star Game 2021 à Indianapolis.