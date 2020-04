Calvin Booth nouveau GM des Nuggets

Les Denver Nuggets ont perdu il y a quelques jours leur GM, Arturas Karnisovas, parti aux Bulls où il est le président et a tous les pouvoirs décisionnels sur le plan basket. Tim Connelly, président, et le front office des Nuggets ont décidé de promouvoir l’assistant GM Calvin Booth au poste de GM selon Shams.

Booth, qui a été joueur pendant 10 ans en NBA, est devenu scout pour New Orleans en 2012-13, avant de rejoindre Minnesota où il est devenu le directeur du personnel des joueurs, avant de devenir assistant GM aux Nuggets en 2017.

The Nuggets are planning to promote assistant general manager/10-year NBA vet Calvin Booth to general manager under Tim Connelly, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 18, 2020