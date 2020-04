Jamal Crawford se livre sur son amitié avec Michael Jordan : “Il disait : ‘Je ne joue pas tant que JC n’est pas là'”

On est y presque. Plus qu’un jour à patienter (si vous ne vivez pas aux États-Unis) avant la sortie de The Last Dance. En attendant, ce sont les joueurs et anciennes légendes qui continuent de se remémorer MJ, et c’est au tour de Jamal Crawford de s’y coller pour The Athletic.

L’ancien Sun, l’un des rares joueurs en activité à avoir croisé Michael Jordan sur les parquets, se souvient exactement de sa première rencontre avec son idole, lui qui venait d’être drafté en 8e position par les Bulls en 2000.

“Il était en train de s’entraîner, il avait 40 ans. Il n’avait pas encore annoncé qu’il allait revenir aux Wizards, mais il s’entraînait pour. Il était 6h du matin et son coach Tim Grover m’a appelé. Je le connaissais parce que j’avais déjà travaillé avec lui. Il me dit ‘Hey, MJ m’a dit que tu pouvais le rencontrer.’ Donc j’y vais, il est 6h30 du matin, j’étais nerveux. J’arrive à la salle, c’était juste lui et moi. MJ était dans la salle de musculation, il était très courtois. Il était en train de faire des déplacements latéraux en défense. Je n’oublierai jamais. On discutait entre les répétitions, mais je ne voulais pas trop parler, j’étais comme un gamin dans un magasin de bonbons. Je suis resté là peut-être 35, 40 minutes et il m’a dit ‘Cet été, quand la saison sera finie, tu viendras travailler avec nous.’ Nous avions un match ce jour-là, donc on avait une séance aux alentours de 10h. Je suis parti vers 7h30 et j’ai commencé à appeler tout le monde à Seattle. Avec 2h de décalage horaire, il était 5h30. J’ai essayé de réveiller tout le monde pour leur dire que j’avais rencontré Michael. Seulement quelques personnes ont reçu mes appels, mais j’étais tellement excité, je n’arrivais pas à y croire.” Jamal Crawford

À partir de ce moment-là, une relation s’est créée entre le jeune arrière qui sortait tout juste de Michigan et Sa Majesté qui s’apprêtait à faire son comeback sur les parquets pour la deuxième fois.

“Cet été-là, j’ai commencé à travailler avec lui. Nous sommes devenus si proches que j’ai fait partie de son cercle restreint. Il m’a adopté et a veillé sur moi. C’était un rêve devenu réalité pour moi parce que je pouvais tout vous dire sur MJ en grandissant. Sa taille de chaussure, sa boisson Gatorade préférée, d’où il venait, où il était né, les autres sports qu’il avait pratiqués, son frère, sa sœur. Je pouvais aussi vous parler de ses parents. Je n’aurais jamais pensé que je pourrais le rencontrer, qu’il aimerait mon jeu ou quoi que ce soit. Ce sont des choses dont vous n’osez même pas rêver, encore plus venant d’une personne de cette envergure. Tout le monde essaie d’avoir son attention. Qu’il s’intéresse à moi, c’était au-delà de quelque chose de spécial. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais.” Jamal Crawford

Et lorsqu’on lui demande de ressortir un trait de caractère de MJ, Crawford ne fait pas dans l’originalité, il opte aussi pour son esprit de compétition, évidemment. On comprend mieux pourquoi quand il relate son anecdote.