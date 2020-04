Andre Roberson : “La lumière est juste là au bout du tunnel”

Ces dernières années ont été une immense galère pour Andre Roberson, qui n’a plus mis les pieds sur les parquets NBA depuis le 27 janvier 2018. Ce soir-là l’arrière a été victime d’une rupture du tendon rotulien du genou gauche, puis le 30 mai de la même année il a dû repasser sur le billard pour subir une arthroscopie (intervention assez légère) afin de réduire les gonflements liés à sa première opération. Et alors qu’il espérait initialement revenir pour le training camp 2018, puis vers le mois de décembre, il a finalement manqué toute la saison 2018-19. Ça ne s’est pas arrêté là puisqu’il a ensuite subi une opération visant à soulager les irritations en octobre puis une autre pour une fracture par avulsion. Alors qu’il devait être d’attaque pour le début de cette saison, son retour a sans cesse été repoussé et en décembre le Thunder annonçait qu’il y avait un “changement de scénario” et qu’il allait quitter l’équipe pour poursuivre sa rééducation à Los Angeles. Il a donné de ses nouvelles dans le podcast Catching Up With The Family et elles sont bonnes.

“J’ai en quelque sorte passé le stade de la rééducation. Honnêtement, j’en suis presque au point où je devrais jouer. Mais je prends ça au jour le jour, jusqu’à ce que je revienne dans les mains de notre staff médical et que je sois réévalué. Je reste patient malgré ça, sachant que la lumière est juste là au bout du tunnel.” Roberson

On pourrait donc le revoir sur les parquets si la saison venait à reprendre, mais il faudra sans doute attendre l’exercice 2020-21 pour le voir en pleine possession de ses moyens, si c’est possible. À noter surtout qu’il est free agent cet été et cela ne sera sans doute pas simple de retrouver une franchise.