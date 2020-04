Face à Nikola Pekovic, Andre Drummond se sentait “comme un enfant”

Sur SiriusXM NBA Radio, Andre Drummond était questionné sur le pivot le plus costaud qu’il ait eu à affronter durant sa carrière. Lui qui n’est pas le plus mince de tous les pivots avec ses 127 kilos, a reconnu que Nikola Pekovic lui avait donné beaucoup de mal.

“Il est de loin le gars le plus costaud contre lequel j’ai joué dans ma vie. C’est un homme très très costaud. Je détestais les jouer à chaque fois que je les voyais sur le calendrier. Vraiment, je détestais ça. Je savais qu’il allait me bouger. J’avais l’impression d’être un enfant. Je faisais tout mon possible pour le pousser aussi fort que je pouvais dans la peinture, mais je n’arrivais pas à l’arrêter. Il était la raison pour laquelle j’ai commencé à soulever des poids de manière plus sérieuse.” Andre Drummond

Le monténégrin, surnommé “Pek” en a fait baver à plus d’un pivot avec ses 140 kg (139 en réalité, mais on arrondit). Malheureusement plombé par les blessures, Pekovic a souvent été ralenti par des soucis physiques au cours de sa carrière. En 6 saisons avec les Wolves, il a compilé 12.6 points et 6.7 rebonds en 25 minutes de moyenne.

Via Sirius XM NBA Radio