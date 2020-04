JJ Redick sur Ben Simmons et Joel Embiid : “Il faut leur donner une chance de grandir”

De passage dans le podcast Sixers Beat de The Athletic, JJ Redick a forcément parlé des Sixers et notamment de leurs deux All-Stars Joel Embiid et Ben Simmons. Les deux peuvent-ils jouer ensemble et mener les Sixers au titre ? Beaucoup en doutent, mais JJ Redick, qui les a côtoyés de près, est optimiste.

“Ils sont tous les deux incroyablement intelligents et je parie toujours sur les gars qui sont assez intelligents pour trouver des solutions. Et ils en trouveront.” JJ Redick

Pour lui la clé c’est peut-être plus une question de supporting cast que de fit entre les deux.

“Les chiffres le disent, quand ils sont ensemble sur le terrain, ils se débrouillent très bien : en 2018 très bien (+15.5/100 possessions), en 2019 très bien (+7.9/100 possessions), en 2020 c’est encore très bien, mais pas aussi bien (+0.9/100 possessions), c’est ça ? Je ne pense pas qu’ils changent, donc peut-être que les joueurs autour d’eux ont changé. Pour moi ça se résume au bon fit et aux bons joueurs. Je pense qu’ils peuvent bien jouer ensemble.” JJ Redick

Quant à leurs qualités de leader, remises aussi en cause, l’arrière pense qu’il est rare que les meilleurs joueurs soient aussi les meilleurs leaders.