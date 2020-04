Michael Jordan a-t-il écarté Isiah Thomas de la Dream Team 92 ? “Je ne l’ai jamais entendu dire ça, je le crois sur parole”

C’est le jour J pour les américains, qui pourront regarder les deux premiers épisodes de The Last Dance dès ce soir. Les fans de Michael Jordan ne sont pas les seuls à s’impatienter puisque le monde de la NBA, adversaires inclus, est impatient de découvrir ce documentaire.

L’un de ses plus farouches adversaires, Isiah Thomas, leader des Bad Boys de Detroit à l’époque, espère que tout le respect et l’admiration que ses coéquipiers et lui avaient pour MJ, ressortiront dans le documentaire. Il a lui-même donné des interviews pour le doc.

“Nous avons lutté et nous avons battu leur équipe, mais ça ne veut pas dire qu’on ne les respectait pas ou qu’on ne l’admirait pas en tant que joueur. J’étais dans quelques interviews donc j’ai hâte de voir ce que ça va donner. J’ai essayé d’être juste et de dire la vérité dans toutes mes déclarations et mes commentaires. J’espère que tout le contenu que j’ai essayé d’exprimer, à savoir l’admiration que nous avions pour lui, ressortira dans mes paroles. Nous admirions tous le joueur qu’il était, et nous ne pouvions l’arrêter qu’en faisant des prises à deux ou à trois.” Isiah Thomas

De paroles remplies de respect entre deux joueurs dont on a souvent lu, qu’ils ne s’appréciaient pas en dehors des parquets. Au point que Michael Jordan ait volontairement écarté Zeke de la Dream Team de 92 ?

“ESPN m’a posé la question à propos de la Dream Team et voilà ce que j’ai répondu : je ne l’ai jamais entendu dire qu’il ne me voulait pas dans l’équipe. J’ai entendu des gens le dire pour lui. Chaque fois que j’ai été avec lui, il était courtois et respectable. Nous étions tous assez impétueux et personne ne pouvait tenir sa langue. Je n’ai rien vu ou entendu nulle part qu’il avait dit ça. Je n’ai trouvé aucune déclaration négative à mon encontre, et croyez moi, j’ai cherché. Tout ce que je peux faire, c’est le croire sur parole. C’est marrant parce que les gens vont dire ‘Isiah n’a pas serré la main de Jordan.’ Quand nous avons battu Boston, Larry Bird n’a serré aucune main. Je trouve ça intéressant de voir quelles sont les cibles et comment l’histoire est racontée.” Isiah Thomas

Via Detroit News