Kevin Durant sur Michael Jordan : “C’est ce qui le rendait super imprévisible”

Ces derniers jours, avec une actualité NBA bien pauvre, l’homme dont tout le monde parle, c’est Michael Jordan. A quelques heures de la sortie du documentaire The Last Dance, chacun y va de ses souvenirs ou de son anecdote sur le GOAT. Dans l’émission The BoardRoom, Kevin Durant a évoqué le moment de MJ qui l’a le plus inspiré.

“Quand il est venu jouer pour les Wizards… Je savais tous les titres qu’il avait remportés et je ne manquerais jamais de respect à ça. Mais pour moi personnellement, quand il a décidé de venir jouer dans ma ville, je me suis senti tellement inspiré. Parce que tu entends parler de MJ mais il parait si loin. Et là maintenant il est dans la même ville que toi et je peux prendre un train pour aller là-bas, voir un match et le plus grand joueur. Même s’il était plus vieux, ça restait un tueur. Il tournait à 20 points par match à 40 ans, et il était toujours aussi bon à mi-distance. C’était probablement le moment le plus inspirant, quand il est venu aux Wizards” KD