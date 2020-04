Lou Williams : “A toutes les équipes, écoutez, je ne jouerai pas pour qui que ce soit d’autre”

Quand Lou Williams a débarqué aux Clippers, Doc Rivers ne le voulait pas vraiment, et l’arrière n’avait pas vraiment envie d’être là. Il pensait même que c’était la fin comme il l’expliquait l’été dernier

“Quand j’ai été transféré de Houston aux Clippers, j’ai appelé certains de mes amis et ma famille, et en gros je leur ai dit : ‘c’est ma dernière saison. Je pense que je vais arrêter.'” Lou Will

Mais depuis il a enchaîné 3 superbes saisons avec deux titres de 6ème homme de l’année. Cette saison il tourne à 18.7 points et 5.7 passes en 29.3 minutes.

“Il ne faut jamais abandonner. C’est mon histoire avec les Clippers, ne jamais abandonner. J’étais à un stade de ma carrière où je pensais que j’étais fini et Doc et le reste des gars m’ont permis de retrouver une nouvelle jeunesse, de retrouver la confiance dont j’avais besoin pour avancer dans ma carrière. Et j’ai connu les meilleures années de ma carrière avec les Clippers.” Lou Will