Bam Adebayo assume son statut : “Défendre sur des superstars, c’est le niveau de respect que j’ai obtenu”

Bam Adebayo ne serait-il pas le meilleur parieur de la NBA ? Invité avant le début de la saison à donner un pronostic sur sa saison, l’intérieur avait prévu un exercice à 16 points, 10 rebonds et 5 passes. Résultat des courses : le joueur du Heat tourne, après 65 matchs, à 16.2 points, 10.5 rebonds et 5.1 passes de moyennes.

Avec le statut de 2e star de l’équipe derrière Jimmy Butler, l’ancien Wildcat n’a pas peur d’endosser ce rôle, malgré ses 22 ans. Nombre de ses pairs lui ont, en tout cas, donné cette étiquette de “future star”.

“Vous ne voulez pas être ce gars qui n’arrive pas à porter cette responsabilité ou qui n’est pas prêt pour ça. Donc vous devez mettre votre costume d’adulte et y aller. J’ai le sentiment que c’est ce que j’ai fait depuis le début. J’ai l’impression d’avoir bien épaulé Jimmy pour qu’il ne soit pas le seul joueur sur lequel on se concentre. Il peut avoir des paniers faciles et plus de liberté. J’ai été avec UD [Udonis Haslem] pendant trois ans, avec D-Wade pour un an et demi et de voir Zo [Alonzo Mourning], donc de les entendre dire que je suis le prochain sur la liste, c’est une grande forme de respect. J’essaye de vraiment faire de mon mieux pour poursuivre leur héritage. Essaye de ramener un titre, c’est mon objectif. Nous avons fait tourner des têtes cette année. Je pense que très peu de personnes croyaient en nous. Beaucoup disaient que nous ne pourrions pas gagner avec un seul All-Star.” Bam Adebayo