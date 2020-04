Sekou Doumbouya est rentré en France

Malgré les recommandations de la NBA d’éviter les déplacements qui n’étaient pas nécessaires ou de rentrer au pays, le Français Sekou Doumbouya a décidé de rentrer en France “pour être proche de sa famille durant la pandémie.”

Ce sont des photos et stories publiées sur son compte Instagram, en compagnie d’amies, qui ont soulevé des questions. Les Detroit Pistons ont confirmé à ESPN qu’il était bien rentré en France et qu’ils étaient au courant, même si on ne sait pas s’ils ont totalement validé cette décision. Il semblerait que tous les autres joueurs NBA soient eux restés aux Etats-Unis.

Si la saison venait à reprendre, cela pourrait être un souci pour l’ailier français de revenir aux Etats-Unis si les frontières américaines sont fermées.

Pour sa première année en NBA, Sekou affiche 6.4 points à 39%dont 28.6% à 3-pts, 3.1 rebonds et 0.5 passe. Après un passage en G-League, il a connu une excellente période de quelques matchs avant de finir difficilement la saison.