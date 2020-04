Clap de fin pour Andrew Bogut ?

Il y a quelques mois Andrew Bogut expliquait qu’à choisir entre disputer les playoffs NBA ou les Jeux Olympiques, sa préférence allait aux JO de Tokyo. Il prévoyait même de prendre sa retraite après ces JO, mais avec la pandémie de coronavirus, ils ont été repoussés à l’année prochaine, et il ne sait pas s’il pourra encaisser une année de plus d’entraînements et de matchs.

“Je ne fais pas grand-chose, je peux vous le dire. Pouvoir embraser vos enfants pour leur dire bonne nuit et les mettre au lit chaque soir, j’apprécie pouvoir le faire. Je n’ai pas joué au basket depuis la fin de la saison et ça fait du bien de se lever du lit et de ne pas avoir l’impression que je marche sur du verre. Tout est possible concernant ma carrière, mais une décision sera probablement prise d’ici mi-mai.” Andrew Bogut

L’Australie avait décroché son billet pour Tokyo en terminant à une très décevante 4ème place après des défaites face à la France et l’Espagne. Les Boomers pourraient avoir le renfort de Ben Simmons et être des favoris au podium. L’ancien intérieur des Warriors veut y participer, mais il ne sait pas s’il veut endurer toute une saison pour s’y préparer.

“Nous sommes incroyablement proches, et l’équipe que nous allons avoir sera sans doute la meilleure équipe de l’histoire des Boomers, sur le papier au moins. Faire partie de cette aventure, égoïstement c’est quelque chose que je veux vraiment faire, mais c’est mon corps qui décide. Je peux me lever pour un match de basket une fois dans la semaine, mais il est difficile de se lever pour faire cinq, six jours d’entraînement par semaine et soulever des poids.” Andrew Bogut

Via ESPN