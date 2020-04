Bulls’ Traveling Cocaine Circus : Le jour où Michael Jordan a découvert le passe-temps de ses coéquipiers

Dans le tout premier épisode de The Last Dance, qui revient notamment sur l’arrivée de Michael Jordan dans la ligue, ce dernier raconte dans quel genre d’équipe il a atterri. À cette époque les Bulls étaient mauvais et MJ a débarqué dans une équipe qui avait une mauvaise réputation, notamment celle de consommer de la drogue. Le réalisateur Jason Heir évoque un article intitulé “The Bulls’ traveling cocaine circus.’ (le cirque itinérant de cocaïne des Bulls) et lui demande si c’était justifié. MJ éclate alors de rire :

“Ils faisaient des trucs que je ne voyais pas. Je n’ai jamais lu cet article. Une fois, lors de la présaison, je crois que nous étions à Peoria. C’était dans un hôtel et je cherchais mes coéquipiers. J’ai commencé à frapper aux portes. Puis j’arrive à une porte et je frappe, et j’entends quelqu’un dire ‘Chuuuuuut, il y a quelqu’un à la porte.’ On entend alors une voix grave : ‘C’est qui ?’ Je réponds ‘MJ.’ Puis ils se mettent tous à dire ‘Oh, c’est juste le rookie, ne vous inquiétez pas.’ Ils ouvrent la porte, je rentre, et il y avait pratiquement toute l’équipe. Et il y avait des choses que je n’avais jamais vues de ma vie, j’étais un jeune gamin. Il y avait des rails par ici, des fumeurs de weed là-bas, puis il y avait des femmes aussi. La première chose que j’ai dite c’est ‘Écoutez les gars, j’y vais. Parce que ce à quoi je pensais c’est que si quelqu’un venait inspecter cette chambre, je suis aussi coupable que toutes les autres personnes présentes dans cette chambre. Et à partir de ce moment-là, j’étais plus ou moins seul.” Michael Jordan